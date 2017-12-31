Экс-президент Зимбабве получит личный самолет и 20 слуг

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил список привилегий, которыми может воспользоваться бывший президент страны Роберт Мугабе, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 5 ноября военные Зимбабве поместили Роберта Мугабе под домашний арест. После того, как парламент запустил процедуру импичмента, Мугабе объявил об отставке. 24 ноября бывший первый вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента страны.

Как выяснилось впоследствии, Мугабе согласился добровольно уйти в отставку в обмен на иммунитет от преследования, разрешение остаться в стране и целый ряд привилегий. В частности, сообщалось, что Мугабе получит от властей государства не менее 10 млн долларов серией выплат, а также ежемесячную президентскую зарплату в размере 150 тысяч долларов.

Согласно списку привилегий, Мугабе также выделят резиденцию, автопарк и самолет для частных перелетов. Из бюджета будут оплачиваться более 20 сотрудников и слуг — в том числе не менее шести охранников, два водителя, два секретаря и два личных помощника.