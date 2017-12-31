Путин ограничил предельную численность сотрудников МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел России.

В соответствии с документом с 1 января 2018 года предельная штатная численность сотрудников МВД, финансируемая за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, устанавливается в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813.

Как напоминает RT, в сентябре 2016 года Путин сократил предельную штатную численность МВД почти на 100 тысяч человек, или на 10%. Согласно указу штатная численность органов внутренних дел России была установлена в количестве 904 871 единицы.