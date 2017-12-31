В России начали праздновать Новый год

Самые восточные районы России встретили новый 2018 год.

В 15:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый год и увидели традиционное ежегодное праздничное обращение главы государства.

Президент России Владимир Путин заявил: «Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости».

Российский лидер напомнил: «Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, – нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров».