СМИ объяснили появление «российского дела» пьяными откровениями

Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года спровоцировали пьяные откровения советника президента США Дональда Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса, утверждает The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией четыре нынешних и бывших американских и иностранных чиновника.

Собеседники издания утверждают, что Пападопулос в одном из баров Лондона, «сильно выпив», рассказал австралийскому дипломату о наличии у Москвы некого компромата на основного соперника Трампа в президентской гонке — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Примерно за три недели до этого Пападопулосу рассказали, что у России имелись «тысячи, вероятно, украденных писем», которые могли бы повредить кампании Клинтон, утверждают источники.

О пьяных откровениях Пападопулоса узнали в Федеральном бюро расследований (ФБР) — «австралийские официальные лица рассказали своим американским коллегам», и ФБР сразу же открыло расследование.

Напомним, Пападопулос, как и бывший советник Трампа Майкл Флинн, признал свою вину в даче ложных показаний и согласился сотрудничать со спецслужбами в расследовании «российского дела».

По неподтвержденным данным, расследование «российского дела» может продлиться еще год, хотя в Конгрессе США заявляли, что оно может завершиться к концу декабря.