Путин ужесточил наказание телефонным террористам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм — анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РБК.

Закон предполагает ужесточение наказания с пяти до десяти лет лишения свободы в случае, если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

В общих случаях за телефонный терроризм предусмотрен штраф в размере 200-500 тысяч рублей, если «минироваться» будут школы, больницы, аэропорты и другие объекты социальной инфраструктуры — 700 тысяч рублей. Предусмотрено также наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Соответствующие поправки в законодательство были предложены после того, как по российским городам прокатилась волна массовых эвакуаций после анонимных звонков о якобы минировании социальных объектов, административных зданий, торговых центров.