Путин повысил зарплаты главам СКР и Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке, сообщает «Интерфакс».

Зарплату Бастрыкину и Чайке повысят на 4%.

Напомним, в середине декабря этого года президент подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы: с 1 января 2018 года их оклады увеличатся на 4%. Зарплата чиновников не индексировалась с 2013 года.