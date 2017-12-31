Умер заслуженный артист РФ Александр Шаврин

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни, сообщили РИА Новости в Театре имени Владимира Маяковского, где служил актер.

Причина смерти не называется, однако СМИ сообщают, что у Шаврина было диагностировано онкологическое заболевание.

Шаврин снялся в десятках фильмов и сериалов. Играл в юмористическом телешоу «Одна за всех», главную роль в котором исполняла Анна Ардова — жена Шаврина (в 2017 году брак распался).