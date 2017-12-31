Жертвами стрельбы в кафе на Кубани стали трое

В результате стрельбы в кафе в станице Ладожской Краснодарского края погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве пояснили, что ЧП произошло в ночь на воскресенье 31 декабря: «На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших».

Для поисков подозреваемых на территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена». В результате удалось задержать двух мужчин, подходящих под ориентировки. У подозреваемых изъяли оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.