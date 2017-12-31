Путин за день подписал 64 федеральных закона

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал 64 федеральных закона, свидетельствует банк документов на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства подписал законы о продлении программы материнского капитала, повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, уголовной ответственности за злоупотребления в сфере гособоронзаказа.

Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вербовку террористов.