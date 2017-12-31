Захватчика заложников в Харькове отправили в СИЗО

Владимира Безухова, который захватил 30 декабря отделение «Укрпочты» в Харькове, допросили и отправили в изолятор временного содержания, сообщает Hromadske со ссылкой на дежурного СУ Нацполиции.

Напомним, Безухов удерживал 11 заложников, в том числе двоих детей. По предварительным данным, он хотел ограбить почтовое отделение, а когда подъехала полиция, решил взять людей в заложники.

В итоге заложников удалось освободить, преступника задержали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК Украины.