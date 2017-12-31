Собянин открыл новую станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров новую станцию метро «Ховрино», сообщают «Ведомости».

Станция «Ховрино» стала конечной для Замоскворецкой линии метро, которую раньше замыкала станция «Речной вокзал».

Ожидается, что загруженность станции в первое время составит 130 000 человек в сутки (16 100 человек в час пик). Через пять лет загрузка вырастет до 150 000 человек (17400 человек в час пик).