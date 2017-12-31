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31 декабря 2017, 16:57
акции протеста Иран Павел Дуров социальные сети

Дуров объяснил блокировку Telegram в Иране

Мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram
Фото: windowscentral.com

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали мессенджер на территории страны из-за отказа руководства Telegram закрыть ряд каналов, через которые организовывались акции протеста.

В своем твиттере Дуров написал: «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих».

Ранее стало известно, что в Иране проходят антиправительственные выступления. Участники акций требуют снижения цен. По утверждению представителя Белого дома Сары Сандерс, демонстранты «недовольны коррупцией режима и разбазариванием национального богатства для финансирования терроризма за рубежом». Однако советник спикера Меджлиса Ирана Амир Абдоллахиян предостерег США от «неверной интерпретации» и заявил, что демонстранты не призывали к мятежу.

Тем не менее, в городе Доруд манифестации переросли в столкновения с полицией, в результате два человека погибли.

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