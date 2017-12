Дуров объяснил блокировку Telegram в Иране

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали мессенджер на территории страны из-за отказа руководства Telegram закрыть ряд каналов, через которые организовывались акции протеста.

В своем твиттере Дуров написал: «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих».

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.