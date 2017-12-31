СКР переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на теракт

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что СКР переквалифицировал уголовное дело о взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Дело, изначально возбужденное по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, будет далее расследоваться по статье о теракте. По этой же статье предъявлено обвинение мужчине, задержанному 30 декабря по подозрению в организации и осуществлении взрыва. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко также рассказала: «В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства».

Причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флешек подтвердил ряд экспертиз, в том числе генетическая. Кроме того, обвиняемый дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления: «С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — рассказала представитель СКР. Вопрос вменяемости обвиняемого решит судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, по версии следствия, националист Дмитрий Лукьяненко организовал и совершил подрыв бомбы в камере хранения магазина. В результате пострадали 18 человек, из них 9 находятся в больницах. СК возбудил дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Президент Владимир Путин заявил, что случившееся — это теракт.