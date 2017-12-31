Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Главная елка Сахалина, установленная на площади Ленина в Южно-Сахалинске, в новогоднюю ночь сгорела, сообщает «Интерфакс».

На глазах сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, 25-метровая елка вспыхнула — предположительно, из-за неаккуратно запущенной пиротехники.

Пострадавших нет.