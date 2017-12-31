31 декабря 2017, 18:35
Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Главная елка Сахалина, установленная на площади Ленина в Южно-Сахалинске, в новогоднюю ночь сгорела, сообщает «Интерфакс».
На глазах сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, 25-метровая елка вспыхнула — предположительно, из-за неаккуратно запущенной пиротехники.
Пострадавших нет.
Новый год 2018 запомнится сахалинцам .... ёлочка горит на площади Ленина
Публикация от Продажа орхидеи Южно-Сахалинск (@yana040886_65) Дек 31, 2017 at 6:50 PST
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