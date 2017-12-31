СМИ обнародовали сценарии войны с КНДР

Власти Японии обсуждают несколько вариантов возможного ответа на вооруженный конфликт на Корейском полуострове, сообщает RT.

Национальный совет безопасности рассматривает четыре сценария развития событий, утверждают источники. В числе обсуждаемых вариантов — столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Северной Кореи по Японии.

По неподтвержденным данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание со своими советниками, в ходе которого было решено начать моделирование сценариев конфликта.