Твит Ассанжа спровоцировал дискуссию о его судьбе

Загадочное сообщение, появившееся в твиттере основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа, вызвало активное обсуждение судьбы Ассанжа.

Утром 1 января в микроблоге Ассанжа появился твит: «fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3», а также ссылка на клип Paper Planes певицы M.I.A.

Одни интернет-пользователи полагают, что загадочный код выполняет функцию «аварийной кнопки» на случай смерти Ассанжа, после активации которой WikiLeaks должен опубликовать некие критически важные документы, пишет РИА Новости.

По другой версии, ключевой для понимания смысла твита является фраза из песни M.I.A.: «Если ты поймаешь меня на границе, я достану визы на свое имя» — по этой версии, Ассанж мог покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором проживает с 2012 года, скрываясь от экстрадиции в США.

В эквадорской дипмиссии в Лондоне на запрос журналистов о местонахождении Ассанжа не ответили.