01 января 2018, 12:18
В России запретили слабоалкогольные энергетики
В России с 1 января 2018 года вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Запрещается производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции.
Исключение составляет производство слабоалкогольных энергетиков, если они предназначены на экспорт.
Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством.
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