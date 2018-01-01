В России запретили слабоалкогольные энергетики

В России с 1 января 2018 года вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрещается производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции.

Исключение составляет производство слабоалкогольных энергетиков, если они предназначены на экспорт.

Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством.