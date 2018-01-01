01 января 2018, 15:37
Первые 500 россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину
На Украине с 1 января 2018 года началось применение системы сбора биометрических данных — процедура обязательна для граждан 70 государств, в том числе России, при въезде на Украину.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, процедуру биометрического контроля при въезде на Украину прошли уже около 500 россиян. В целом через новую систему прошли около 2,7 тысячи человек.
Напомним, поскольку украинские власти причисляют Россию к странам-агрессорам, российские граждане отныне могут попасть на Украину только по биометрическому паспорту и сдав отпечатки пальцев.
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