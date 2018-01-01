Перед Новым годом в России «заминировали» 30 аэропортов

Перед наступлением нового 2018 года в службы 30 российских аэропортов поступили анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства в экстренных службах, 31 декабря за сутки «поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково"».

Ни одна из угроз не подтвердилась.

Стоит напомнить, что с 5 января в России вступит в силу законодательная норма, в соответствии с которой операторы связи получили право блокировать номера «телефонных террористов».