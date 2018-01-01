01 января 2018, 18:36
Перед Новым годом в России «заминировали» 30 аэропортов
Перед наступлением нового 2018 года в службы 30 российских аэропортов поступили анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс».
По словам источника агентства в экстренных службах, 31 декабря за сутки «поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково"».
Ни одна из угроз не подтвердилась.
Стоит напомнить, что с 5 января в России вступит в силу законодательная норма, в соответствии с которой операторы связи получили право блокировать номера «телефонных террористов».
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