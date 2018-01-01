В новогодних торжествах в России участвовали 8,6 млн человек

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что по оценкам ведомства в массовых торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года, приняли участие около 8,6 млн человек по всей стране, сообщает «Интерфакс».

Волк отметила: «Около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14 тысячах массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории РФ в ночь с 31 декабря на 1 января».

Чрезвычайных ситуаций во время праздничных мероприятий не было — однако ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела ель, установленная на главной площади города. При этом пострадавших не было.