При крушении самолета в Австралии погиб глава Compass Group

В Австралии разбился одномоторный самолет, на борту которого находился исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group, миллиардер Ричард Казинс и члены его семьи, говорится в заявлении пресс-службы компании.

Самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Все пять пассажиров и пилот, находившиеся на борту, погибли.

Как отмечает РИА Новости, Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания, которая обслуживает офисы, заводы, школы, университеты, больницы, тюрьмы, спортивные объекты и нефтяные платформы в 50 странах мира. Ежегодно компания обслуживает около 4 млрд человек.