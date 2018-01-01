01 января 2018, 11:51
При крушении самолета в Австралии погиб глава Compass Group
В Австралии разбился одномоторный самолет, на борту которого находился исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group, миллиардер Ричард Казинс и члены его семьи, говорится в заявлении пресс-службы компании.
Самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Все пять пассажиров и пилот, находившиеся на борту, погибли.
Как отмечает РИА Новости, Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания, которая обслуживает офисы, заводы, школы, университеты, больницы, тюрьмы, спортивные объекты и нефтяные платформы в 50 странах мира. Ежегодно компания обслуживает около 4 млрд человек.
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