В ходе протестов в Иране погибли четверо

Число погибших в ходе акций протеста в Иране выросло до четырех человек, сообщает информагентство ILNA.

Напомним, в крупных иранских городах с 28 декабря проходят массовые акции против повышения цен. 31 декабря стало известно о гибели двоих демонстрантов в Доруде. Впоследствии появились сообщения о двух погибших в Изе.

Власти Ирана заблокировали в стране Telegram и Instagram. Как заявил создатель Telegram Павел Дуров, причиной блокировки стал отказ закрыть доступ к каналам организаторов акций протеста.