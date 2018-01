Протестующие в Иране попытались захватить военные базы

Участники акций протестов, которые проходят в крупных иранских городах с 28 декабря, попытались захватить военные базы и полицейские участки, сообщает Associated Press.

По данным информагентства, попытки захвата встретили серьезное сопротивление со стороны сил безопасности и провалились. При этом погибли не менее десяти человек. Ранее сообщалось о четверых погибших.

По одним сообщениям, протесты носят экономический и социальный характер — демонстранты недовольны ростом цен и уровнем жизни. Однако в социальных сетях появляются сообщения, что митингующие скандируют «Муллы, убирайтесь», «Долой исламскую республику» и другие политические лозунги, в том числе против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



#IranProtesters shouting:

“Death to Khamenei”

“Mullahs get lost”

“No more Islamic Republic”

“Clerics return us our country”



Dispite the Khamenei propaganda parroted by @CNN~@NYTimes @washingtonpost, they are not shouting: “We have economic anxiety”https://t.co/fAAglhViIs