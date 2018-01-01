Протестующие в Иране попытались захватить военные базы
Участники акций протестов, которые проходят в крупных иранских городах с 28 декабря, попытались захватить военные базы и полицейские участки, сообщает Associated Press.
По данным информагентства, попытки захвата встретили серьезное сопротивление со стороны сил безопасности и провалились. При этом погибли не менее десяти человек. Ранее сообщалось о четверых погибших.
По одним сообщениям, протесты носят экономический и социальный характер — демонстранты недовольны ростом цен и уровнем жизни. Однако в социальных сетях появляются сообщения, что митингующие скандируют «Муллы, убирайтесь», «Долой исламскую республику» и другие политические лозунги, в том числе против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
В Иране сжигают Шиитские семинарии, которые 30 лет им навязывали духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его религиозные законы.#Iran pic.twitter.com/CdTyiGLNig— Ray (@Ray_net_ua) 1 января 2018 г.
#IranProtesters shouting:— Tom T. ن ™ (@VRWCTexan) 31 декабря 2017 г.
“Death to Khamenei”
“Mullahs get lost”
“No more Islamic Republic”
“Clerics return us our country”
Dispite the Khamenei propaganda parroted by @CNN~@NYTimes @washingtonpost, they are not shouting: “We have economic anxiety”https://t.co/fAAglhViIs
Власти Ирана заблокировали в стране Telegram и Instagram. Как заявил создатель Telegram Павел Дуров, причиной блокировки стал отказ закрыть доступ к каналам организаторов акций протеста.
В иранском правительстве заявили, что блокировка носит временный характер.