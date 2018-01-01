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01 января 2018, 16:24
акции протеста Али Хаменеи Иран

Протестующие в Иране попытались захватить военные базы

Флаг Ирана
Флаг Ирана
utmagazine.ru

Участники акций протестов, которые проходят в крупных иранских городах с 28 декабря, попытались захватить военные базы и полицейские участки, сообщает Associated Press.

По данным информагентства, попытки захвата встретили серьезное сопротивление со стороны сил безопасности и провалились. При этом погибли не менее десяти человек. Ранее сообщалось о четверых погибших.

По одним сообщениям, протесты носят экономический и социальный характер — демонстранты недовольны ростом цен и уровнем жизни. Однако в социальных сетях появляются сообщения, что митингующие скандируют «Муллы, убирайтесь», «Долой исламскую республику» и другие политические лозунги, в том числе против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Власти Ирана заблокировали в стране Telegram и Instagram. Как заявил создатель Telegram Павел Дуров, причиной блокировки стал отказ закрыть доступ к каналам организаторов акций протеста.

В иранском правительстве заявили, что блокировка носит временный характер.

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