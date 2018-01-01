МИД России предостерег от вмешательства в ситуацию в Иране

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с массовыми акциями протеста в Иране, которые уже привели к гибели десяти человек.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что происходящее — «это внутреннее дело Ирана», и подчеркнули: «Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку».

При этом в МИДе отметили: «Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития».

По данным СМИ, участники акций протестов, которые проходят в крупных иранских городах с 28 декабря, попытались захватить военные базы и полицейские участки. По одним сообщениям, протесты носят экономический и социальный характер — демонстранты недовольны ростом цен и уровнем жизни. Однако в социальных сетях появляются сообщения, что митингующие скандируют «Муллы, убирайтесь», «Долой исламскую республику» и другие политические лозунги, в том числе против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.