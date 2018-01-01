Ким Чен Ын допустил участие КНДР в ОИ-2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчане и выразил надежду на то, что в Играх примет участие сборная Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын заявил, что власти КНДР «готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию», для этого могут «в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга».

Оргкомитет ОИ-2018 выразил одобрение позиции Ким Чен Ына, отметив, что решение об участии КНДР в Олимпиаде в Южной Корее, несмотря на конфликт, «проявление спортивного духа».

Между тем ранее в Японии, по данным СМИ, обсудили четыре возможных сценария конфликта с КНДР.