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01 января 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Даниил Гранин

Даниил Гранин
Даниил Гранин
Rodrigo Fernandez

1 января 1919 года родился писатель Даниил Гранин.

 

Личное дело

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия Герман, 1919—2017) родился в селе Волынь Курской губернии, в семье лесника. Когда ему было семь лет, вместе с матерью переехал в Ленинград.

«Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне, — писал Гранин в автобиографии. — Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинками брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето — у него в лесу, в леспромхозе, зимою — в городе. …Потом все разрешилось другими обстоятельствами — отца послали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами».

Гранин учился в 15-й школе на Моховой улице в центре Ленинграда, где «оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища — одной из лучших русских гимназий». В 1935 году окончил школу, полгода проработал шофером, затем поступил в Ленинградский электротехнический институт. Последние два года доучивался на электротехническом факультете в Ленинградском политехническом институте (в предыдущем вузе его специальность упразднили).

Получив диплом инженера-электрика на гидроэлектрических станциях, в 1940 году пошел работать на Кировский завод, где стал старшим инженером и заместителем секретаря комитета комсомола.

В 1941 году ушел на фронт добровольцем в составе заводского народного ополчения. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, закончил войну в Восточной Пруссии командиром танковой роты.

«Если пометить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему», — писал Гранин в своей автобиографии в 1980-м.

После войны работал начальником районной кабельной сети в Ленэнерго, участвовал в восстановлении энергоснабжения Ленинграда. Учился в аспирантуре Ленинградского политеха, опубликовал несколько статей по электротехнике.

Впервые Гранин стал публиковать художественную прозу еще в 1930-х: в 1937 году в журнале «Резец» были напечатаны его первые рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина», посвященные Парижской коммуне. Сам он связывал начало профессиональной литературной работы с публикацией рассказа об аспирантах «Вариант второй» (журнал «Звезда», 1949).

По его словам, этот рассказ был «замечен критикой, расхвален, и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть "Спор через океан", напечатанная в той же "Звезде", была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за "преклонение перед Западом", которого в ней как раз и не было».

В 1950-х вышли первые книги писателя — повести «Спор через океан» и «Ярослав Домбровский», сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС «Новые друзья» и роман «Искатели» (1955). Последний принес Гранину известность и лег в основу одноименного фильма 1956 года. Главным героем произведения был ученый, борющийся с бюрократией.

Судьбам деятелей науки посвящены и другие произведения писателя, среди которых романы «После свадьбы» (1958), «Иду на грозу» (1962); биографии биолога Александра Любищева («Эта странная жизнь», 1974), физика Игоря Курчатова («Выбор цели», 1975) и генетика Николая Тимофеева-Ресовского («Зубр», 1987).

«Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение, — говорил Гранин в автобиографии. — Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями».

Еще одной важной для писателя темой стала война. В 1968 году вышла повесть Гранина «Наш комбат», в 1976-м — «Клавдия Вилор» о жизни военнопленной. В 1977—1981 годах Гранин в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем написал «Блокадную книгу» — документальную хронику жизни Ленинграда во время войны. С купюрами она была опубликована в «Новом мире» в 1977 году, полностью — в 1984-м, и с тех пор не раз переиздавалась. В последний раз Гранин представлял новое издание книги в 2013 году.

К военной прозе Гранина относится и роман «Мой лейтенант» (2011), за который писатель получил литературную премию «Большая книга».

Произведения последних лет написаны в жанре мемуаров. Помимо «Моего лейтенанта» это «Причуды моей памяти» (2009), «Все было не совсем так» (2010) и «Заговор» (2012).

Долгое время Гранин занимался общественной деятельностью, избирался членом правления и секретарем Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989—1991 годах был народным депутатом СССР. Стоял у истоков создания ленинградского общества «Милосердие», возглавлял правление благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева, был одним из инициаторов создания Русского ПЕН-центра.

Даниил Граниин скончался в Санкт-Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

 

 
Даниил Гранин
kremlin.ru

Чем знаменит

Классик русской литературы, известный своими романами об ученых и изобретателях («Искатели», «Иду на грозу», «Зубр»), мемуарами и военной прозой. Главным же произведением Гранина считается написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем «Блокадная книга» — интервью с 200 ленинградцами, пережившими блокаду, их дневниковые записи, размышления авторов. Книга стала своеобразным памятником всем блокадникам.

Гранин был также заметным общественником, входил в правление Союза писателей РСФСР и СССР, был одним из инициаторов создания Русского ПЕН-центра в 1989 году, на излете перестройки был народным депутатом СССР. Был одним из инициаторов создания ленинградского общества «Милосердие». Возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки и правление Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева.

 

О чем надо знать

В 2014 году в биографии Гранина нашли нестыковки. Сам писатель не раз отмечал, что ушел на фронт рядовым с дивизией народного ополчения.

Литературный критик Михаил Золотоносов подверг эти данные сомнению. Он нашел документы, согласно которым Гранин ушел на войну в должности старшего политрука, то есть, по словам критика, был офицером со званием капитана.

Писатель так разъяснял это: «Я окончил войну командиром танковой роты, а пошел на войну комсомольцем. Я был одно время, да, политруком по комсомолу. В ополчении был очень большой процент молодежи, и меня сделали в нашем батальоне, а потом в полку комсомольским вожатым. Это интересное ополчение было: все были офицеры. Но мы все чувствовали себя солдатами, мы еще не успели почувствовать себя офицерами. Не было званий офицерских. Были слесари, инженеры, начальники цехов. При этом начальник цеха был солдатом, а его фрезеровщик — командиром, потому что фрезеровщик был участником финской войны и уже понюхал пороху».

 

Прямая речь

О судьбе писателя (автобиография): «Говорят, что биография писателя — его книги. Но почему-то, когда я сижу за столом, работаю, меня мучает чувство утраты, мне кажется, что биография моя прерывается, что настоящая жизнь, с солнцем, морем, природой, встречами, эта жизнь проходит мимо, она слышна за окнами смехом детей и шумом машин. А когда я не пишу, а гуляю с друзьями, куда-то еду, я корю себя за то, что не работаю, трачу время впустую и т. п. Наверное, такое противоречие неизбежно, но оно доставляет немало горя, оно портит жизнь. Не хочется работать за счет жизни, лучше все же жить за счет работы, потому что жизнь - она выше, она дороже. Ну еще одна книга — говорю я себе, — что от этого изменится? Доказываю себе, что ничего, — и тем не менее сажусь писать».

Случай из армейской жизни (интервью «Новой газете», май 2017): «Наш батальон стоял возле Ленинграда — под Шушарами. Однажды комиссар нам сказал, что завтра "приедут шефы", а с ними — работницы с фабрики. Для нас это было событие. Мы стояли на самом рубеже. Они должны были ночью прийти и ночью же уйти, потому что мы стояли на таком приближении, что их не должно было быть видно, чтобы ни их, ни нас не обстреляли. Нас заранее предупредили о визите, чтобы мы не ели кашу, сахар, хлеб и могли угостить.

Я жил в землянке вдвоем с товарищем — артиллерийским техником. И нам тоже должна была достаться женщина (фабрика была женская, мужчин не было), но одна — на двоих. Потому что женщин приезжало всего человек тридцать, а нас — целый батальон! Мы с соседом бросили жребий. Я выиграл. Мне досталась женщина. Молодая сравнительно, но такая уже костлявая. Я ей устроил угощение. Отдал две порции, потому что мой сосед оставил мне свою. Сидим мы с ней, разговариваем.

Гостья мне рассказывает, что на фабрике творится. А потом я вижу: она от еды засыпает. Я говорю ей: "Ну, ложись, поспи, а то тебе еще ночью пешком идти до дома". Она легла и говорит мне: "Ложись со мной". Я обрадовался, хотя вид у нее был не для любви. Но я лег, и она тут же заснула.

И я лежал, согревал ее, потом тихонько встал и пошел в соседнюю землянку, где спали ребята, которым женщин не досталось.

…Когда уже война закончилась, вдруг эта женщина звонит мне по телефону и говорит: "Вы помните?" А я помню! Это событие было.

…Мы встретились с ней. Она была уже отъевшаяся (смеется), замужем, дети. И я был уже женат. Но мы с ней хорошо посидели».

О блокаде (выступление в бундестаге в 2014 году): «Уже спустя 35 лет после войны мы с белорусским писателем Адамовичем начали опрашивать уцелевших блокадников. Спрашивали, как они выживали, что творилось с ними во время блокады. Там были поразительные, беспощадные откровения. У матери умирает ребенок. Ему было три года. Мать кладет труп между окон, это зима… И каждый день отрезает по кусочку, чтобы накормить дочь. Спасти хотя бы дочь. Дочь не знала подробностей, ей было двенадцать лет. А мать все знала, не позволила себе умереть и не позволила себе сойти с ума. Дочь эта выросла, и я с ней разговаривал. Тогда она не знала, чем ее кормят. А спустя годы узнала. Вы представляете? Таких примеров можно много приводить — во что превратилась жизнь блокадника.

…Однажды, в мае 1942 года, когда уже потеплело, все растаяло, и появилась опасность инфекций от большого количества трупов, нас, группу солдат и офицеров, послали в город, чтобы помочь вывезти трупы на кладбище. Трупы грудами лежали возле кладбищ, — родные и близкие старались довезти, но выкопать могилу в мерзлой земле сил, конечно, не хватало. И мы грузили эти трупы в машины. Мы их кидали, как палки, — такие они были высохшие и легкие. Я никогда в жизни больше не испытывал этого жуткого ощущения».

О культе прошлого в современной России (интервью «Новой газете», февраль 2014): «Это как раз просто: прошлым легче всего манипулировать, оно не может возразить. Будущее, казалось бы, еще доступнее — но чтобы его рисовать, надо иметь какую-никакую концепцию, картинку в голове. А настоящее — факты, они упрямы, и ими принято вообще пренебрегать: все российские власти перерисовывали прошлое и соблазняли будущим. Настоящее считалось кратковременным промежутком, который надо просто прожить. Отсюда пренебрежение к элементарному, к человеческой жизни в частности».

Об изменениях с возрастом (там же): «Я стал слабее... и лучше. Это трудно понять, но попробую сформулировать. Слабее в том смысле, что я меньше могу сопротивляться жизни. В молодости я был злее, упрямее, старался сопротивляться тому, что жизнь из меня делает... Сейчас не сопротивляюсь. И, разумеется, меньше боюсь. И лучше понимаю, что главной ценностью в жизни была и остается любовь, прежде всего любовь семьи... Я покойную жену довольно много огорчал, и жили мы сложно. А вспоминается наша жизнь как самое большое счастье. Пока тебя любят — все переносимо, мудрей этой мудрости никто никогда не выдумает».

 

6 фактов о Данииле Гранине

  • Со своей супругой Риммой Майоровой (1918—2004) Гранин познакомился во время войны. В 1945 году у них родилась дочь Марина Чернышева. После смерти писателя она заявила о планах основать фонд имени Гранина.
  • Псевдоним Гранин появился в 1949 году по просьбе однофамильца писателя Юрия Германа.
  • Гранин не был религиозным человеком, но говорил, что иногда верит, что «что-то есть». Писатель отмечал: «Я даже неожиданную вещь сейчас скажу — хоть меня и считают атеистом, но истинная-то вера, думаю, живет как раз в уме атеиста. Верующий, как правило, просит — я не скажу, что его вера корыстна, но она во многом зависит от внешних обстоятельств. Атеист обращается к Богу только в крайние, предельные минуты, когда ничто больше не спасает; в последнем отчаянии. На фронте, как вы знаете, атеистов не было. И эта вера мне симпатичнее, по-человечески понятнее, чем публичные покаяния или публичные мольбы».
  • В «Блокадной книге» авторы приводят расхожее мнение, согласно которому стоило сдать Ленинград, чтобы избежать многочисленных жертв блокады. Они приводят и аргументы, почему капитуляция не спасла бы город и его жителей. За подобный вопрос, обсуждавшийся в эфире «Дождя» в начале 2014 года, телеканал отключили от всех кабельных сетей. Гранин вскоре после этого говорил, что «разгонять, закрывать телевизионный канал за такой вопрос — этого ни в коем случае нельзя. Просто потому, что новое обсуждение вопроса привело к потоку важных публикаций. Я не могу понять: они что, хотят полного единомыслия? Но этого и в советское время не было».
  • Писатель общался с теми, против кого воевал, в том числе с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом. «Гельмут Шмидт воевал на Ленинградском фронте в районе Шушар. Он в меня стрелял, я — в него, и мы не сумели убить друг друга. У меня много друзей в Германии, и многие, слава богу, живы. Лео Кошут, который прошел всю войну, Фердинанд Тум, который был офицером», — отмечал Гранин.
  • В 2014 году выпустил книгу «Человек не отсюда», в которой с фактами на руках доказывал, что для ленинградского руководства во время блокады изготавливались ромовые бабы, венские пирожные и шоколад. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что «это вранье», и «никаких фактов и доказательств этого нет». Министра призвали извиниться перед писателем, он возражал, отмечая, что «ничего не говорил о Данииле Гранине и блокаде». Тем не менее, вскоре чиновник созвонился с Граниным, после чего сказал журналистам, что у них с писателем существует «полное взаимопонимание».

 

Материалы о Данииле Гранине:

Биография в Википедии

Биографическая справка ТАСС

Справка РИА Новости

Автобиография Даниила Гранина

Статья о писателе на РБК

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Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
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