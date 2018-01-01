Путин назвал новость своей мечты

Президент России Владимир Путин в ходе съемок юбилейного выпуска программы «Время» на Первом канале рассказал, какую новость мечтает услышать, сообщают «Известия».

Глава государства отметил: «Мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили». При этом российский лидер признал: «Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает».

Путин заявил: «Я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все». Президент отметил: «Вот это было бы очень важным... И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было».

Ранее стало известно, что Владимир Путин рассказал в эфире юбилейного выпуска программы «Время» о своих родителях и новостях, которые произвели на него особое впечатление в детстве.