Новогоднее обращение Порошенко возмутило цинизмом

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал циничным новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к согражданам, в котором украинский лидер заявил, что Украина является домом для жителей Донбасса и Крыма.Текст поздравления опубликован на официальном сайте украинского лидера.



Обращаясь к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, Порошенко назвал их братьями и сестрами: «Братья и сестры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем».

Пушков, комментируя это, написал в своем твиттере: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ».

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

В новогоднем обращении к украинцам Порошенко также заявил, что главным ресурсом нации является оптимизм: «Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас».