Лексус и Вован рассказали о розыгрыше «нетрезвого» Порошенко в Новый год

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Об этом Вован написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Звонок Порошенко был сделан якобы генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Судя по записи, которую выложили пранкеры, украинский президент обрадовался звонку и поздравил «Столтенберга» с Новым годом и Рождеством, а также пожелал «самого лучшего для нашего сотрудничества в 2018 году».

В ответ пранкер выразил надежду, что Порошенко не будет «пить много водки и горилки этой новогодней ночью».

Когда один из интернет-пользователей поинтересовался у Лексуса, был ли трезв украинский президент, тот ответил: «По голосу не совсем, ну так и я не совсем».

В декабре Лексус и Вован, по их утверждению, уже общались с Порошенко — от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили по поводу ситуации с бывшим президентом Грузии и экс-главой Одесской области Украины Михаилом Саакашвили.