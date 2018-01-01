Путин рассказал о своей семье

Президент России Владимир Путин в первый день 2018 года принял участие в съемках юбилейного выпуска программы «Время» на Первом канале, которая отмечает в этом году 50-летний юбилей, сообщает РИА Новости.

Поздравляя коллектив передачи, президент отметил: «Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ».

На съемках глава государства рассказал, в числе прочего, о своей семье: «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить».

При этом смотрели телевизор нечасто, отметил президент, а самыми запомнившимися событиями того времени назвал «появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144» и «яркие спортивные события», в частности хоккейную серию 1972 года между сборными СССР и Канады.