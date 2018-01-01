Генсек ООН объявил «красную тревогу»

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш обратился с новогодним посланием к человечеству, в котором назвал главные угрозы, стоящие перед человечеством, сообщает ТАСС.

Гутерриш объявил «красную тревогу», отметив, что мир сделал шаг назад.

Огромное беспокойство вызывает угроза применения ядерного оружия — самая высокая со времен холодной войны, отметил генсек ООН. Кроме того, назрели другие серьезнейшие проблемы: «Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия».

При этом Гутерриш выразил уверенность, что ситуацию еще можно исправить и сделать мир безопаснее, если мировые лидеры объединятся.