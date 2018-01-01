Россия осталась без Резервного фонда

В России с 1 января 2018 года прекратил существование Резервный фонд — он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ), отмечает «Росбалт».

Напомним, Резервный фонд как источник покрытия дефицита бюджета на случай резкого падения поступлений в него был создан в 2008 году, после разделения Стабилизационного фонда, в который власти направляли дополнительные доходы от роста цен на углеводородное топливо.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

До того глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что Россия намерена полностью отказаться от трат резервного фонда с 2019 года, при этом в 2018 году траты сократятся вдвое по сравнению с 2017 годом.