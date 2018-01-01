Мария Шарапова одержала первую победу в 2018 году

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне — 1 января Шарапова одержала свою первую победу в новом году, сообщает «Лента.ру».

В первом круге турнира Шарапова одолела представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:3, 6:0. Далее россиянку ждет встреча с американкой Элисон Риске.

Напомним, Шарапова опустилась на 59-е место в рейтинге WTA, поскольку до конца апреля 2017 года не участвовала в соревнованиях из-за дисквалификации после признания в употреблении мельдония, а потому не попадала в рейтинг WTA.