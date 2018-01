Полицейских в Колорадо расстрелял ветеран войны в Ираке

Стрельбу в городе денвер в американском штате Колорадо устроил местный житель Мэттью Рил — бывший военнослужащий армии США, побывавший в Ираке, сообщает The Denver Channel.

Напомним, 31 декабря мужчина открыл стрельбу в многоквартирном жилом доме, соседи вызвали полицию. После примерно получаса переговоров с Рилом, который забаррикадировался в спальне, началась стрельба. Рил ранил пятерых полицейских, один из которых позже скончался. Прибывший спецназ ликвидировал преступника. Кроме полицейских ранены двое соседей Рила.

После происшествия было установлено, что Рил с 2006 года служил в Национальной гвардии штата Вайоминг. ​В 2009 году отправился в Ирак, в 2012 году с почетом ушел со службы.

Однако выяснение подноготной Рила показало, что он неоднократно оставлял в социальных сетях оскорбительные записи о сотрудниках правоохранительных органов.

Соседи, вызвавшие полицию, заявили, что Рил грешит буйным поведением и, возможно, страдает психическим расстройством.

Douglas County Coroner confirms shooting suspect in #CopperCanyonOIS as Matthew Riehl DOB 9/09/80 (pictured). Investigation still ongoing and being investigated by @DA18th Critical Response Team. pic.twitter.com/H6wT0klSQv