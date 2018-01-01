Число жертв акций протеста в Иране выросло до 12 человек

В результате массовых выступлений в крупных иранских городах погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает информагентство ILNA.

Напомним, акции протестов проходят в Иране с 28 декабря. По одним сообщениям, протесты носят экономический и социальный характер — демонстранты недовольны ростом цен и уровнем жизни. Однако в социальных сетях появляются сообщения, что митингующие скандируют «Муллы, убирайтесь», «Долой исламскую республику» и другие политические лозунги, в том числе против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

МИД России подчеркнул недопустимость вмешательства в ситуацию в Иране извне.