Трамп назвал глупостью выделение 33 млрд долларов Пакистану

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что оказание финансовой помощи Пакистану было глупостью.

В твите Трампа говорится: «США по глупости выделили Пакистану помощь более чем на 33 млрд долларов за последние 15 лет, а те не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они дают укрытие террористов, которых мы ловим в Афганистане, мало чем помогая. Довольно!».

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!