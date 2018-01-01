В Австралии отвергли риск ссоры с США из-за «российского дела»

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что очередной поворот в расследовании дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года не окажет негативного влияния на австралийско-американские отношения, сообщает телеканал ABC.

Ранее СМИ сообщили, что расследование «российского дела» спровоцировали пьяные откровения советника президента США Дональда Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса. По данным журналистов, Пападопулос в одном из баров Лондона, «сильно выпив», рассказал австралийскому дипломату о наличии у Москвы некого компромата на основного соперника Трампа в президентской гонке — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Австралийский премьер выразил уверенность в том, что эта история никак не повлияет на отношения США и Австралии: «Отношения Австралии и США находятся на превосходном уровне, связей между странами много, они разные и очень крепкие, более того связь через Госдепартамент также великолепная».

При этом Тернбулл признал, что еще не обсуждал этот вопрос с кем-либо из американских коллег, однако выразил полную уверенность в том, что негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа не последует.