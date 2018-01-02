Трамп призвал дать срок помощнице Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что помощницу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Хуму Абедин нужно посадить в тюрьму. Об этом он написал в своем твиттере.

«Помощница жуликоватой Хиллари Хума Абедин обвиняется в несоблюдении базовых протоколов безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Тюрьма!» — написал Трамп.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о возможной отставке расследовавшего дело о переписке Клинтон замглавы ФБР Эндрю Маккейба.