После введения биометрического контроля границу с Украиной пересекли около 2 тысяч россиян

За сутки после введения в действие биометрического контроля на границе с Украиной ее пересекли почти 2 тысячи граждан России. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По его словам, сбоев в работе системы контроля зафиксировано не было.

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», — отметил Слободян.

О том, что проблемы при прохождении украинского контроля могут возникнуть, ранее предупреждал МИД России.