Биткоин начал новый год с падения

Биткоин впервые с 2015 года начал новый годна торгах со снижения стоимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg сравнивал стоимость криптовалюты в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Выяснилось, что за все эти годы по сравнению с нынешним курс биткоина падал лишь однажды. В 2015 году криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый же день 2018 года биткоин продемонстрировал снижение на 4,28%.

На нью-йоркской бирже NYSE биткоин 1 января торговался на уровне 13,44 тысяч долларов, что на 6,1% ниже уровня 29 декабря.