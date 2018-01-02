Росгвардия предложила россиянам не рассказывать о новогодних поездках

Росгвардия выпустила рекомендацию для россиян, предложив им в новогодние праздники не выкладывать в соцсети фотографии из заграничных поездок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, такие сообщения способствуют росту количества краж.

Как пояснил представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, «не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха», так как .большинство квартирных краж приходится на новогодние праздники.