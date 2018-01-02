Трамп назвал эффективными санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп оценил влияние санкций на КНДР. Об этом он написал в своем твиттере.

«Санкции и "другие" меры давления начинают оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Рокетмэн теперь хочет в первый раз провести переговоры с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно нет — мы увидим!» — отметил Трамп.

Отметим, это заявление прозвучало после того,как лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о желании страны направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне.