Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин разместил в своем Facebook первую главу из последнего романа об Эрасте Фандорине, который получил название «Не прощаюсь».

В профиле писателя опубликованы первые 30 страниц книги.

Стоит отметить, что действие романа происходит через год после Октябрьской революции. Он станет 15-й и последней книгой об Эрасте Фандорине. Роман должен выйти 8 февраля 2018 года.