02 января 2018, 11:16
Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине
Писатель Борис Акунин разместил в своем Facebook первую главу из последнего романа об Эрасте Фандорине, который получил название «Не прощаюсь».
В профиле писателя опубликованы первые 30 страниц книги.
Стоит отметить, что действие романа происходит через год после Октябрьской революции. Он станет 15-й и последней книгой об Эрасте Фандорине. Роман должен выйти 8 февраля 2018 года.
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