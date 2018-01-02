В РФ выросли акцизы на бензин и дизельное топливо

С 1 января 2018 года в России выросли ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, ставка на бензин класса 5 увеличилась на 10,7%. Теперь она составит 11,213 тысяч рублей за тонну.

Ставка акциза на дизельное топливо выросла на 12,7% до 7,665 тысяч рублей за тонну.

Отметим, что в этом году второй этап повышения ставок на данные виды топлива запланирован на 1 июля.