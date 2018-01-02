Сеул предложил Пхеньяну переговоры на высоком уровне

Южная Корея выступила с предложением в адрес КНДР провести переговоры на высоком уровне. Об этом сообщает ВВС.

Сеул предложил выйти на переговоры 9 января. Их планируют провести для улучшения двусторонних отношений.

В ходе переговоров стороны должны обсудить возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

Стоит отметить, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении страны направить свою национальную сборную на зимние Игры.