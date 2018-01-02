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02 января 2018, 13:28
акции протеста Иран

Число жертв протестов в Иране выросло до 20 человек

Протесты в Иране
Протесты в Иране

В Иране девять человек погибли при столкновениях протестующих с правоохранительными органами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранский государственный телеканал.

Шесть человек погибли при нападении на отдел полиции в Кахдариджане. Их убили при попытке украсть оружие у полицейских, уточняет телеканал.

В Хомейнишехре погибли 11-летний мальчик и 20-летний мужчина, а в Наджафабаде - служащий Корпуса стражей революции. Их убили из охотничьих ружей.

Отметим, ранее стало известно о гибели 12 человек во время массовых протестов. Большинство из них стали жертвами столкновений в ночь на 1 января.

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