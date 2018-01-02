Мемория. Василий Перов

2 января 1834 года родился художник Василий Перов.

Личное дело

Василий Григорьевич Перов (1834 – 1852) родился в Тобольске. Он был внебрачным ребенком губернского прокурора барона Григория Криденера. Позже его родители вступили в брак, и младшие дети в семье получили фамилию Криденер и право на баронский титул, Василий же был записан мещанином под фамилией своего крестного отца – «Васильев».

Через несколько лет барон Криденер уволился с государственной службы. В 1842 году семья переехала в Арзамасский уезд, где он стал управляющим крупного имения Саблуково. В Арзамасе Василий окончил уездное училище, а затем поступил в местную школу академика живописи Александра Ступина, находившуюся под патронажем Академии художеств. После этого еще три года жил в имении со своей семьей и занимался живописью самостоятельно. Наконец, в 1852 году он переезжает в Москву и на следующий год поступает в Московское училище живописи и ваяния.

В 1855 году обучение Василия Перова чуть было не прервалось, так как его отец разорился и средств на жизнь в Москве не было. Перов предполагал уехать в провинцию и зарабатывать уроками рисования, но один из преподавателей училища, Егор Васильев, предложил Перову жить в своем доме, так что учение удалось продолжить.

В 1856 году за «Портрет Николая Григорьевича Криденера, брата художника» Академия художеств наградила Василия Перова малой серебряной медалью. В 1860 году он получил малую золотую медаль за картину «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы». В 1861 году он переехал в Петербург и написал картины «Проповедь в селе» и «Сельский крестный ход на Пасхе». За первую получил большую золотую медаль и право поездки в качестве пансионера за границу, вторая же была отвергнута Академией художеств и вызвала большое недовольство Святейшего Синода и части публики.

В 1862 году Василий Перов женился на Елене Шейнс и уехал с ней за границу. Он посетил Германию и Италию, жил в Париже. Но не прошло и двух лет, как Перов решил вернуться в Россию, не дожидаясь конца пансионерского срока. Он объяснил такое решение желанием «по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов, как в городской, так и в сельской жизни нашего отечества».

В течение 1860-х годов он становится известным художником, каждая новая его картина вызывает активное обсуждение в обществе. В 1869 году умерла жена Перова, затем – двое старших детей. В 1872 году он женился второй раз, на Елизавете Другановой. В 1870 году Перов получает звание профессора. В тот же год он становится одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Перов вошел в состав правления общества и был кассиром его московского отделения.

На следующий год начинает преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Ученики вспоминали его как блестящего педагога. «В Московской школе живописи, – писал Михаил Нестеров, – все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мыслей, слов, деяний. За редким исключением все были преданными, восторженными его учениками». Помимо Нестерова учениками Перова были А. Рябушкин, И. Левитан, К. Коровин, Н. Касаткин, А. Архипов. В училище Перов близко сошелся с другим преподавателем – Алексеем Саврасовым, художники часто работали вместе.

Но вскоре у Василия Перова начались проблемы со здоровьем. В 1874 году у него обнаружилась чахотка. Нестеров писал, что в 49 лет Перов стал «седым, разбитым стариком». В 1881 году он перенес тиф и воспаление легких. 29 мая (10 июня) 1882 года Перов умер в больнице на территории усадьбы Кузьминки.

Автопортрет 1870 г. ГТГ

Чем знаменит

Для творчества Василия Перова 1860-х годов наиболее характерны жанровые и сатирические картины. В произведениях, изображающих духовенство и купечество («Сельский крестный ход на Пасхе», «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», «Приезд гувернантки в купеческий дом»), чувствуется, что Перов продолжает творческую линию Петра Федотова. Однако антиклерикальный настрой Перова, выразившийся в его картинах, не надо считать свидетельством его атеизма, художнику принадлежат и религиозные произведения («Снятие с креста», «Христос в Гефсиманском саду», «Первые христиане в Киеве»). Многие картины Перова показывают тяжелую жизнь простых людей («Проводы покойника», «Тройка», «Утопленница», «Последний кабак у заставы»). Немного позже Перов создает ряд жанровых картин, проникнутых мягким, добродушным юмором («Птицелов», «Охотники на привале», «Рыболов», «Голубятник», «Ботаник»). С начала 1870-х Перов начинает работать в жанре психологического портрета, среди его работ портреты Александра Островского, Владимира Даля, Михаила Погодина, Федора Достоевского. Обращался художник и к историческому жанру («Суд Пугачева», «Никита Пустосвят. Спор о вере»).

О чем надо знать

Одна из самых известных жанровых картин Перова – «Тройка» («Ученики мастеровые везут воду», 1866). Работая над картиной, художник быстро нашел натурщиков для одного из мальчиков и девочки, но вот для центрального мальчика поиски затянулись. Наконец, он встретил мать с сыном, пришедших в один из московских храмов. Мать не соглашалась, чтобы ее Вася позировал художнику, опасаясь, что это сглазит сына. Но Перов все-таки сумел уговорить ее. Спустя четыре года женщина пришла к Перову и рассказала ему, что Вася умер. Перов отвел ее в Третьяковскую галерею, где висела «Тройка». Женщина, увидев картину, воскликнула: «Вот он – как живой! Вот и зубик его сломанный!». Перов и Третьяков оставили ее у картины, а, вернувшись, увидели, что она стоит перед ней на коленях. Перов написал портрет Васи и подарил его матери.

Прямая речь

«Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности и потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно».

Василий Перов

«На его картине «Никита Пустосвят», не одна только толпа, волнующаяся, мятежная, гремящая бурей, но также и солисты, колоссальные запевалы: сам Никита, бурный, страстный, раздраженный, громко и необузданно укоряющий всех за отступничество, а немного позади него товарищ его, с большой иконой в руках, тоже раскольник-фанатик, но невозмутимый и непоколебимый, как гранит, как скала, о которую разобьются все кипучие волны врагов и друзей».

Василий Стасов «Выставка передвижников»

«...Не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать - так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили».

Федор Достоевский. Дневник писателя. IX. По поводу выставки

«Прежде, чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли».

Из воспоминаний Анны Достоевской

Восемь фактов о Василии Перове

Фамилию Перов будущий художник получил в детстве от дьячка, учившего его грамоте, за прекрасный почерк.

Пять картин Перова демонстрировались на Всемирной выставке 1867 года в Париже: «Проводы покойника», «Первый чин», «Дилетант», «Гитарист-бобыль», «Тройка». А в 1873 году на Всемирной выставке в Вене – «Охотники на привале», «Рыболов» и «Портрет А. Н. Островского».

Место действия картины «Тройка» можно определить довольно точно, так как на ней видна стена московского Рождественского монастыря.

Известны прототипы всех трех героев картины «Охотники на привале». В образе рассказчика Перов изобразил известного в Москве врача и большого любителя ружейной охоты Дмитрия Кувшинникова. Слушателем-скептиком стал другой врач и художник-любитель Василий Бессонов. Молодой охотник, доверчиво внимающий рассказу, написан с друга и коллеги Бессонова и Кувшинникова Николая Нагорнова.

Картина «Чаепитие в Мытищах» была написана после того, как в 1862 году Василий Перов совершил пешее паломничество из Москвы в Троице-Сергиеву лавру.

Идея написать историческую картину «Никита Пустосвят. Спор о вере» появилась у Перова в результате общения с писателем Павлом Мельниковым-Печерским.

Сын Перова Владимир тоже стал художником, работал в основном в пейзажном и анималистическом жанре.

Василий Перов был похоронен на кладбище Данилова монастыря в Москве, в советское время его могила была перенесена в Донской монастырь.

Материалы о Василии Перове

Статья о Василии Перове в русской Википедии

Василий Перов в проекте «Хронос»