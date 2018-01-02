В Киеве прошла акция протеста с требованием найти убийцу Ноздровськой

У здания Главного управления Нацполиции Киевской области более 250 блогеров, журналистов, общественных активистов потребовали найти убийц юриста Ирины Ноздровськой. Об этом сообщает «Украинская правда».

Когда к участникам акции вышел представитель управления Николай Жукович, его освистали.

Напомним, об обнаружении тела женщины стало известно 1 января после того, как ее объявили в розыск 30 декабря. Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.