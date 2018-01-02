Стало известно о выдвижении Паустовского на Нобелевскую премию в 1967 году

Константин Паустовский был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году. Об этом сообщается в обнародованных Шведской академией архивных документах, передает ТАСС.

Однако Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского, выдвинутую членом Шведской академии Эйвиндом Юнсоном.

«Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону», — отмечается в документах.

Список номинантов оставался закрытым в течение 50 лет. Всего в нем было 50 фамилий. Помимо Паустовского, на премию были выдвинуты Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Ясунари Кавабата, Грэм Грин и Уинстон Хью Оден.

В итоге награду получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас.