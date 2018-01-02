02 января 2018, 11:02
Под Оренбургом семь человек погибли при пожаре в доме
В Оренбургской области при пожаре в жилом доме в одной из деревень погибли семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В числе погибших оказались трое детей.
«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — пояснил источник.
По данным спасателей, все погибшие отравились угарным газом.
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