Под Оренбургом семь человек погибли при пожаре в доме

В Оренбургской области при пожаре в жилом доме в одной из деревень погибли семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В числе погибших оказались трое детей.

«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — пояснил источник.

По данным спасателей, все погибшие отравились угарным газом.